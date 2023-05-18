التعليم العالي.. دورات مجانية لتعليم الإنجليزية للطلبة الجدد

كشف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا سيستفيدون من دورات عبر النت. من أجل تحسين المستوى في اللغة الانجليزية مجانا، تمتد من 20 جوان إلى 20 جويلية.

كما نوه كمال بداري، إلى أن هناك مهن جديدة ستظهر وأخرى تختفي بفعل مستجدات علوم الذكاء الاصطناعي، الروبوتيك والرياضيات. ولهذا –يقول الوزير- بدأنا في مسايرة هذه المستجدات العلمية والتكنولوجية مرحليا. من خلال استحداث مدرستين في علم “النانو” وتكنولوجيا النظم المستقلة بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله.

للإشارة فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيشرف على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للطالب من جامعة تمنراست.