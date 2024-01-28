التعليم العالي.. دورة تكوينية لفائدة الأساتذة في هذا المجال

في تعليمة وزارية من التعليم العالي، أمرت مديري المؤسسات، ببرمجة دورة تكوينية لكل الأساتذة الباحثين بخصوص تكوين الأساتذة في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الممارسات البيداغوجية.

ويكون البرنامج وفقا لنمط تكوين مختلط يجمع بين التعليم عن بعد عبر منصة رقمية، والتعليم الحضوري، عبر تجمعات. وذلك بإشراف من طرف اللجنة القطاعية لإرساء التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي ومتابعته.

وحسب التعليمة ذاتها، فإن بداية التسجيل عبر المنصة الرقمية، تكون من 1 فيفري إلى 15 فيفري 2024. أما متابعة التكوين وتسليم الشهادات تكون من 16 فيفري إلى 16 أبريل .

فيما يستثنى من هذه العملية الأساتذة الباحثون الذين سبق وأن تابعوا هذا التكوين في إطار تكوين الأساتذة حديثي التوظيف.

وتدخل الدورة التكوينية، في مسعى القطاع الرامي إلى عصرنة الجامعة الجزائرية. ونقلها إلى مستوى الجيل الرابع لن يتحقق من غير تمكين فواعل الأسرة الجامعية. لاسيما الأساتذة والطلبة من الأدوات اللازمة لمواكبة هذا التطلع الضروري والمنشود.

وسيعمل القطاع في هذا الإطار، على تنفيذ برنامج تدريجي متعدد الجوانب من عناصره الأولى تعميم تكوين الأساتذة في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الأنشطة البيداغوجية. لاسيما في نشاط التدريس.

كما طلبت وزارة التعليم العالي من المديرين، اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعبئة الأساتذة وتمكينهم من التسجيل في هذه الدورة ومتابعتها. والتنسيق مع أحمد بلياني، رئيس اللجنة القطاعية لإرساء التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي ومتابعته، بخصوص أي عناصر ذات صلة.