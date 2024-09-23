التعليم العالي..لجان عمل لمناقشة هذه المشاريع

أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تنصيب لجان عمل في الأيام القادمة من أجل المناقشة والاثراء المعمق للعديد من المشاريع التي اقترحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قرار إنشاء لجنة تقييم نشاطات البحث التي يقوم بها الأستاذ الباحث. مشروع قرار يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الباحث، مشروع قرار يحدد كيفيات نقل الأستاذ الباحث. مشروع يحدد كيفيات تنظيم ومدة ومحتوى التكوين لفائدة الأستاذ الباحث حديث التوظيف.

وفي نفس الإطار، قامت أمس الأحد، الاتحادية بتنصيب لجانها المختصة.

ومن جهة أخرى، فقد استلمت الاتحادية مشاريع أخرى وجهت إليها لإبداء الرأي. حيث قدمت الاتحادية الملاحظات والاقتراحات اللازمة بخصوص محتوى مشروع قرار يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادتي مهندس دولة و مهندس معماري. وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيهما. مشروع قرار يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في التكوينات لنيل شهادتي الليسانس والماستر. وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيهما - مشروع قرار يحدد شروط الالتحاق وكيفيات تنظيم وتقييم الدراسة في التكوين عن بعد لنيل شهادتي الليسانس والماستر).