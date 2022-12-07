التعليم العالي: نحو إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع إقتصادي

شرعت لجنة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في زيارات ميدانية للمؤسسات تحت الوصاية، من أجل مرافقتها في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع إقتصادي. وذلك في إطار تعزيز إنفتاح الجامعة على محيطها الإقتصادي والإجتماعي.

وحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد شرعت لجنة وزارية في زيارات ميدانية للمؤسسات تحت الوصاية. من أجل مرافقتها في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي، عن طريق عقد حملات تحسيسية وتوعوية في الوسط الجامعي وعقد لقاءات مباشرة مع المعنيين. وذلك في إطار تعزيز إنفتاح الجامعة على محيطها الإقتصادي والإجتماعي وتفعيل علاقتها مع مختلف القطاعات الأخرى. بالإضافة كذلك إلى تثمين نتائج البحث والإستغلال الأمثل والرشيد للموارد البشرية والمالية والمادية. التي تتمتع بها المؤسسات الجامعية والبحثية لجعل الجامعة قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة.

كما أضافت الوزارة، أن هذه الخطوة ترمي إلى شرح وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء هذه المؤسسات. وتذليل كل العقبات والصعوبات التي قد تعترضها. بغية تحقيق مداخيل وموارد مالية إضافية وخلق الثروة”.

كما أشارت وزارة التعليم العالي، أن المؤسسات الجامعية والبحثية تعتزم عقد مجالس الإدارة، خلال شهر ديسمبر الجاري. والتي سيتم التداول خلالها حول طلبات ومشاريع إنشاء المؤسسات الفرعية داخلها. مضيفة أنه وبعد الإنتهاء من هذه المداولات ستعقد اللجنة الوزارية التقنية اجتماعاتها بهذا الخصوص. لتسريع عملية منح الإعتماد. ومن ثم شروع المؤسسات الفرعية ذات الطابع الإقتصادي. في ممارسة نشاطاتها وفقا للقانون التجاري الساري العمل به.

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