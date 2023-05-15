التعليم العالي.. نظام التعويض الجديد يمس هذه الفئة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، عن تأسيس نظام تعويضي جديد.

كما أشار بداري في منشور له عبر الفايسبوك، إلى أن النظام التعويضي سيكون لفائدة الأستاذ الباحث. والباحث الدائم، والإستشفائيين الجامعيين، الذي يشهد أيضا اللمسات الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية.

وكان قد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع المجلس الوزراء، أمس الأحد، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن هذا القرار يأتي تنفيذا لإلتزامات الرئيس تبون الـ54.

كما وافق رئيس الجمهورية خلال هذا الإجتماع على مقترحات وزير التعليم العالي، بتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه.

وثمنت اللجنة الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة السناباس “SNAPES”، الاجراءات الكبرى التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصالح الأسرة الجامعية عشية ترأسه لمجلس الوزراء.

وذلك كبارقة أمل تستحق الاشادة والتثمين، وتؤكد بلا شك أن “الجزائر الجديدة” تعمل ولاتزال على ترقية جميع فئات المجتمع.

وعلى رأسهم الأسرة الجامعية “النخبة الرمادية” التي تلقت بكل سعادة وارتياح قرار رئيس الجمهورية بمراجعة وتحسين أجور الأسرة الجامعية ومراجعة القانون الاساسي للأستاذ الجامعي من أجل الرفع من جودة الحياة. وتحسين ظروف معيشة الأسرة الجامعية.

وحسب بيان اللجنة الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة السناباس، فلقد جاء قرار الرئيس في ظرف خاص وحساس. يشوبه التضخم الذي فرضته التحولات الدولية. وآثار فيروس كوفيد-19 التي شلت الاقتصاد العالمي.