التعليم العالي: نظام التفويج سيبقى خلال السنة الجامعية الجديدة

كشف وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، أن السنة الدراسية الجامعية ستبقي هذه السنة على نظام التفويج. حيث سيكون ممزوج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.

وقال وزير التعليم العالي، خلال حديثه للقناة الإذاعية الأولى، إن النمط الحضوري ستعلق بالمواد الأساسية. في حين يرتبط النمط بالتعليم عن بعد بالمواد الاستشرافية حيث اخترنا.

واعتبر الوزير، أن أهم ما يميز الدخول الجامعي الجديد الرهان على التحكم في اللغات والتدريس على مستوى المدرستين العليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي سيكون باللغة الإنجليزية.

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