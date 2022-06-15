التعليم العالي: هذا تاريخ انطلاق عملية تجديد المنح الدراسية بالخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق عملية تجديد المنح الدراسية بالخارج والمتعلقة بالطلبة الذين يتابعون تكوينا إقاميا. وذلك بداية من 20 يونيو إلى غاية 15 أغسطس 2022 عبر منصة رقمية مخصصة للعملية.

كما أوضحت وزارة التعليم العالي، في تعليمة لها، شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون تكوينا اقاميا بالخارج. وهذا في إطار السنة الجامعية 2022-2023. مشيرة إلى أن عملية التجديد تتم من قبل مصالحها، إضافة إلى خبراء اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج.

في حين، تتم عملية التجديد –حسب التعليمة التي وجهت إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات– عبر ثلاثة مراحل. تتمثل في إيداع وثائق التجديد عبر منصات رقمية موزعة حسب التخصصات العلمية. ليتم عقب ذلك إجراء عملية تقييم علمي للبحث من قبل الخبراء وبعدها تمنح مصالح وزراتي التعليم العالي. والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وثائق التجديد بالنسبة للممنوحين الذين تحصلوا على موافقة لجنة الخبراء.

وبخصوص تمديد المنح، أبرزت الوزارة أن هذه الطلبات “لا تقبل”. وإزاء ذلك، دعت الوصاية الممنوحين إلى “اتخاذ كل التدابير من أجل إنهاء التكوين خلال القترة القانونية المحددة مسبقا”. مشيرة إلى أنه “لا يسمح بإعادة السنة الجامعية وكل رسوب يؤدي تلقائيا إلى تعليق المنحة”. مذكرة بالشروط المتعلقة بالعودة وذلك بعد نهاية التكوين.

واستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، سفير فرنسا بالجزائر فراسوا غوييت. حيث تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أكد بيان القطاع، أن هذا اللقاء كان مناسبة تطرق فيها الطرفان لـ”كيفية بعث العلاقات الثنائية بإطار الرؤية والاستراتيجية الجديدة”. التي “تبنتها الحكومة الجزائرية والتي تتطلب إضفاء مراجعة لبرامج التعاون في المجال وتكييفها حسب أولويات عمل الحكومة”. وخصوصا “ما يتعلق منها بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن والتوجه نحو العلوم والتكنولوجيات الدقيقة”. لاسيما “بعد إنشاء قطب علمي تكنولوجي في الذكاء الاصطناعي والرياضيات والنانو تكنولوجيا”.