التعليم العالي.. هذا جديد كلية الحقوق في العاصمة

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الأربعاء، بزيارة لكلية الحقوق لجامعة الجزائر. حيث تلقى الوزير شروحات مفصلة حول الترتيبات التي تم اتخاذها مع عودة الأساتذة.

كما اقترح الوزير على عميد كلية الحقوق اقتراح مسارات تكوينية في إطار الشهادة المزدوجة، وفتح أفق جديدة للكلية في هذا المجال.

وأكد وزير التعليم العالي، على تعزيز المكتسبات المحققة في مجال الرقمنة “التعليم عن بعد، المكتبة الرقمية”. مما سمح بتسيير حسن لمختلف النشاطات البيداغوجية.

من جانب آخر شدد الوزير على جعل من كلية الحقوق، مركزا للإشعاع العلمي والبحثي. وذلك من خلال تمديد ساعات فتح المرافق البيداغوجيا إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، لخلق نشاطا بالكلية يعكس حقيقة الجامعة الجزائرية العصرية.

وفيما يخص التدريس باللغة الإنجليزية أكد مدير جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر I، برمجة تدريس بعض المقاييس باللغة الإنجليزية. مع تعزيز التكوين في اللغة الإنجليزية للأساتذة والطلبة.