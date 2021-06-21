التعليم العالي.. هذا جديد منحة الطلبة المتواجدين في الخارج وعودتهم للجزائر

أعلنت وزارة التعليم العالي، أن “إجراء عملية تجديد المنحة المخصصة للطلبة الممنوحين بالخارج بعنوان لـ2021-2022 ستتم عبر المنصة الرقمية”. وأوضح بيان الوزارة أن القرار جاء نظرا للوضعية الصحية الراهنة التي تعرفها الجزائر على غرار بلدان العالم.

ودعت وزارة التعليم العالي الطلبة المعنيين بالتجديد، إلى إيداع ملفاتهم على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية. حيث ستتكفل بدورها –تضيف الوزارة- بعملية إيداع ملفات الطلبة في المنصة”.

وفي سياق ذات صلة، أوضح المصدر أن الطلبة الذين أنهوا تكوينهم، ستتكفل مؤسساتهم الأصلية بتذاكر العودة النهائية إلى الجزائر. أما بالنسبة للطلبة الذين “استفادوا من منحة دراسية 2020-2021 في المجر، ايرلندا، إسبانيا “أكدت الوزارة أن “ملفاتهم ليست لها الأولوية. وأشارت “هم غير معنيين بالعودة بالصيف حتى يتسنى لهم التقدم بدراستهم، بما أن تكوينهم كان نهاية 2020 وبداية 2021 “.

وفيما يخص “الطلبة الممنوحين برسم الدفعات السابقة،الذين لم يلتحقوا بالجزائر منذ سنتين بسبب جائحة كورونا سوف يتم التكفل بتذاكرهم “. مذكرة بأنه “عليهم عند رجوعهم إلى البلد المستقبل القيام بعملية حجز ذهابهم على حسابهم الخاص “.