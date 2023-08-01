التعليم العالي.. هذه نسب الطلبة الجدد الذين تحصلوا على الرغبات الأولى

كشف وزير التعليم العالي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، عن نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد. حيث أكد بداري أن المرحلة الأولى من التوجيه أسفرت عن تحقيق 71 بالمائة من المترشحين لرغباتهم الثلاثة الأولى.

كما أوضح وزير التعليم العالي، خلال ندوة صحفية، أن نسبة الطلبة المتحصلين على الرغبة الأولى بلغت 38.57 في المائة. أما الرغبة الثانية فقدرت نسبتها 18.20 في المائة، في حين حاز ما نسبته 13.93 طالب على الرغبة الثالثة.

أما الطلبة الذين لم يتحصلوا على التوجيه المرغوب فيه، فقد بلغ عددهم حوالي 5 آلاف طالب. حيث اعتبره الوزير بالرقم “الضئيل” مقارنة بالسنوات الماضية.

وبالنسبة لتوزيع حاملي شهادة البكالوريا حسب ميادين التكوين الكبرى، فقد أخذ تخصص العلوم والتكنولوجيا النسبة الأكبر. والتي قدرت بـ 53.04 في المائة.

أما تخصص علوم إنسانية واجتماعية فجاء في المرتبة الثانية بنسبة 35.54 في المائة. يليه علوم اقتصادية وتسيير وعلوم التجارية بـ 11.87 بالمائة.

وأكد بداري أن النتائج الجيدة المحققة في بكالوريا هذه السنة وارتفاع عدد المتحصيلن على تقدير جيد وممتاز، أجبر القطاع على رفع عدد المقاعد البيداغوجية خاصة في فروع الطب المدارس العليا والتخصصات ذات التسجيل الوطني.