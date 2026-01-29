التعليم العالي يعلن عن فتح برنامج “الليسانس الوطني”

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح للإلتحاق ببرنامج “الليسانس الوطني” في تكنولوجيا الرقائق للطلبة. الذين أتموا السداسي الثالث للسنة الجامعية 2025-2026 و”الماستر الوطني” في تكنولوجيا الرقائق. للطلبة الذين أتموا السداسي الأول من السنة الجامعية 2025-2026.

وتتيح التكوينات السابقة الذكر حسب بيان وزارة التعليم العالي، إمكانية التوظيف في مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. وشركاته الفرعية والمؤسسات ذات الهياكل التكنولوجية والصناعية

وتشمل التخصصات المفتوحة الليسانس التطبيقي في الإلكترونيك تخصص إلكترونيات التجهيزات الصناعية تخصص إلكترونيات المنشآت الصناعية. التكوين بجامعة البليدة1 بالتعاون مع مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

2- الماستر التطبيقي في الإلكترونيك تخصص تصنيع الإلكترونيات المدمجة -تخصص تصنيع الإلكترونيات المدمجة- التكوين بجامعة امحمد بوقرة- بومرداس بالتعاون مع مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

ويأتي إطلاق البرنامج الوطني للتكوين التطبيقي في تكنولوجيا الرقائق تعزيزا للكفاءات الوطنية العالية التأهيل في المجال بعنوان السداسي الثاني من السنة الجامعية 2025-2026

وتنطلق فترة التسجيل من 29 جانفي 2026 إلى 03 فيفري 2026 عبر الرابط التالي: /https://natpe.mesrs.dz

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور