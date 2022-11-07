التعليم العالي.. 1400 منصب مالي السنة المقبلة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن استفادة القطاع من 1400 منصب مالي بعنوان السنة المالية 2023.

كما جاء تصريح الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول ميزانية القطاع لسنة 2023. حيث أوضح، أن وزارة المالية وافقت على منح القطاع 1400 منصب مالي. والتي ستخصص سيما لدعم التأطير البيداغوجي للجامعات والمدارس العليا.

في حين، أبرز أن المبلغ الإجمالي المخصص للتجهيز في شكل رخص برامج للسنة المالية 2023، حدد بـ27.2 مليار دينار. ما يمثل زيادة قدرها 88.2 بالمائة مقارنة مع السنة المالية لسنة 2022.

و بلغت اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2023، ما قيمته 70 مليار دينار. ما يمثل –يضيف الوزير– زيادة بنسبة 2.9 مقارنة بالبرنامج المالي للسنة المنصرمة.

وفي سياق متصل، قال بداري أن اعتمادات التسيير المخصصة للقطاع بعنوان السنة المالية 2023, قدرت بـ 466.50 مليار دج. مسجلة بذلك زيادة نسبية تقدر بـ 16.60 بالمائة مقارنة باعتمادات التسيير للسنة الماضية.

في حين، جدد وزير التعليم العالي، التأكيد على أن خطة القطاع ترتكز على تكوين عنصر بشري مؤهل قادر على المساهمة في تحقيق التنمية. وذلك من خلال تشجيع الطلبة على إنشاء مؤسساتهم الناشئة وتحقيق بذلك مسعى جعل الجامعة قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني.