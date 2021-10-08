التعليم القرآني: مطبوعات موحّدة لفئة ما قبل التمدرس نهاية 2021

قال المدير الفرعي للتعليم القرآني لدى وزارة الشؤون الدينية مسعود مياد، أن أقسام التعليم الملحقة بالمدارس القرآنية، عبر ولايات الوطن ستعتمد قبل نهاية السنة الجارية. لأول مرة “مطبوعات تعليمية موحدة”. موجهة لفئة ما قبل التمدرس، في إطار مشروع ”توحيد مناهج التعليم القرآني” بالجزائر.

وأضاف مسعود مياد، في تصريح لـ”وأج”، أنه وفي إطار مشروع توحيد مناهج التعليم القرآني. سيتم اعتماد مطبوعات تعليمية موحدة موجهة لفئة ما قبل التمدرس “المستوى الأول”. عبر جميع أقسام التعليم الملحقة بالمدارس القرآنية. حيث تعمل حاليا المديريات الولائية للقطاع على طبعها لتوزيعها تدريجيا على المدارس التابعة لها. فيما ينتظر أن تنتهي عملية التوزيع قبل نهاية السنة الجارية.

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وأضاف المتحدث، أن كل مديريات الشؤون الدينية والأوقاف تعمل حاليا على طبع وتوزيع الكتب التعليمية لفئة الأطفال الصغار في مرحلة ما قبل التمدرس. والذي يخص الفئة العمرية ما بين 4 إلى 6 سنوات. مشيرا إلى أن هذه الفئة ستستفيد من كتابين. الأوّل يخص مادة التربية الإسلامية، والثاني عبارة عن دفتر للنشاطات.

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