التعليم عبر منصة “مودل” إجباري في الجامعات بداية من السداسي الثاني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر رسميا تعميم تدريس الوحدات عبر منصة “مودل” بداية من السدسي الثاني للسنة الجامعية 2022-2023.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منها، فقد أكدت الوزارة على ضرورة الشروع في التجسيد الميداني لمسعى القطاع. في مجال إرساء لتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي.

كما أمر الوزير من خلال التعليمة عن تعميم تدريس الوحدات الأفقية حصرا عبر نمط التعليم عن بعد. بدءا من السداسي الثاني للسنة الجامعية.

وأمرت الوزارة بوضع منصة “مودل “حيز الخدمة لدى المؤسسات التي لم تتدعم بهذه المنصة. لتمكين الأساتذة الذين يدرسون الوحدات الأفقية من حسابات خاصة بهم في المنصة مع دعوتهم إلى متابعة التكوين. الذي يسمح لهم باستعمال المنصة والتحكم فيها .

كما أمر الوزير ،باعداد دليل عملياتي لفائدة الأساتذة حول كيفيات إستعمال المنصة ،لا سيما طرق التسجيل وآليات التقييم عبر الخط. بالإضافة كذلك إلى إنشاء عناوين بريدية إلكترونية مؤسساتية للطلبة لتمكين كل طالب من إسم مستخدم وكلمة مرور سهلة للتذكر.

كما شدّد الوزير على ضرورة تصميم الارضية بطريقة تسمح للطلبة بالولوج بسهولة ووضوح للدروس عبر تصنيف الطلبة حسب الدفعات ومستوى التكوين والتخصص والسنة الجامعية والمجموعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور