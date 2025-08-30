التعليم العالي: نحو لجنة بيداغوجية وطنية لتجويد التعليم الرقمي

صادقت وزارة التعليم العالي البحث العلمي على تكوين لجنة بيداغوجية وطنية لتجويد التعليم الرقمي.

وجاء ذلك خلال إجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد برئاسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.

وحضر الاجتماع إطارات الوزارة ومسؤولي الندوات الجهوية ورئيس مجلس أخلاقيات المهنة الجامعية وبعض الأساتذة المختصين في التعليمية البيداغوجية.

وتم الإجتماع ذاته إعداد مشروع تقييم الوثائق البيداغوجية والدروس المنشورة عبر المنصات الجامعية. حيث تمت المصادقة على تكوين لجنة بيداغوجية وطنية لتجويد التعليم الرقمي.

ومن مهام هذه اللجنة استحداث وسم “لابل” للجودة البيداغوجية للوثيقة الرقمية. وكذا توحيد المستهدفات المعرفية للوثائق الرقمية البيداغوجية والتحسين المستمر لمحتوياتها.

بالإضافة إلى ستحداث ميكانيزمات للتقييم الدوري لجودتها وأثارها على الطالب. وتعزيز مرئية الجامعة الجزائرية دوليا.