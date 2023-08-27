قناة النهار التغافل عن المراقبة التقنية للمركبات .. تصرفات تزيد من حوادث المرور بقلم الجزائرس نشر في 27 أوت 2023 - 21:11 شارك غرِّد أرسل 23 0 رابط دائم : https://nhar.tv/xzjQo اقرأ أيضا شركات وهمية وحاويات فارغة.. هذه حيل تهريب العملة الصعبة قناة النهار 07 أوت موجة حر بدرجات مرتفعة طيلة يوم الغد السبت بهذه المناطق قناة النهار 25 أوت السردين بـ 700 دج.. غلاء الأسعار يغيب السمك عن موائد الجزائريين قناة النهار 19 أوت طالع هابط: صاحب فندق يستنجد بالنوي ويطالب السلطات بفتح تحقيق بسبب إتهامه بجلب بائعات الهوى قناة النهار 08 أوت درك وطني: توقيف 3 أشخاص و إسترجاع 4 سيارات مسروقة - العاصمة قناة النهار 10 أوت طالع هابط: يخدمو ليل ونهار .. السلطات المحلية لتيسمسيلت راكم طالعين قناة النهار 10 أوت 46 مصاب في حادث انحراف و اصطدام حافلة بجدار صخري بعين تموشنت قناة النهار 25 أوت أحوال الطقس / أمطار رعدية غزيرة على الجنوب قناة النهار 16 أوت العرض الشرفي لفيلم "التحدي الكبير" المنتج في إطار الإحتفال بستينية الإستقلال قناة النهار 22 أوت التبليغ عن النقاط السوداء للنفايات .. تطبيقات ذكية ترافع لنظافة رقمية قناة النهار 18 أوت