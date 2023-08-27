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قناة النهار

التغافل عن المراقبة التقنية للمركبات .. تصرفات تزيد من حوادث المرور

بقلم الجزائرس
التغافل عن المراقبة التقنية للمركبات .. تصرفات تزيد من حوادث المرور
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رابط دائم : https://nhar.tv/xzjQo
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