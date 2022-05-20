قناة النهار التغيرات المناخية تضع الجزائر في مواجهة أزمة المياه مستقبلا بقلم النهار أونلاين نشر في 20 ماي 2022 - 18:35 شارك غرِّد أرسل 37 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/1SUhP اقرأ أيضا برنامج "Toutes Options": أسعار السيارات المستعملة بسوق بوقرة لهذا الاسبوع قناة النهار 15 ماي سيارات إي 10 الأكثر عرضة للسـ رقة .. هذا مايجب القيام به من أجل تأميبنها قناة النهار 08 ماي البليدة: مدينة اسطنبول الوجهة الأولى للجزائريين لقضاء عطلتهم الصيفية قناة النهار 19 ماي حكاية نجاح: أبطال جزائريين عاشوا حياة صعبة قبل الوصول للنجاح والشهرة قناة النهار 18 ماي برج بوعريريج: طبيب يفحص مرضاه بـ 500 دج فقط لإبتغاء وجه الله قناة النهار 14 ماي في ظل غياب الأمن..المؤسسات التربوية تتعرض للسرقات من طرف عصابات الأحياء قناة النهار 11 ماي طالع هابط: الشيخ النوي يوجه نداء للوزير بلجود بخصوص اصحاب الفروسية في الجزائر قناة النهار 15 ماي بدون عنوان: عزيز.. أربعيني يروض الافاعي السامة ليحول منزله لحديقة الزواحف قناة النهار 08 ماي فاسألوا: مراقبة الله في الأعمال قناة النهار 18 ماي صريح جدا: عودة الجماهير إلى الملاعب بالعاصمة الأنصار يرحبون بالقرار قناة النهار 11 ماي