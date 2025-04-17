التغيرات المناخية.. موضوع نقاش في نادي الصحافة لـOoredoo  

نظمت Ooredoo الدورة التكوينية الواحدة والثمانون حول موضوع “الأزمةالمزدوجة للتنوع البيولوجي والمناخ: تحدٍ وجودي”.

نشطت هذه الدورة التكوينية بمقر مؤسسة Ooredoo بأولاد فايت في الجزائر العاصمةالدكتور أحمد جغلاف، دبلوماسي سابق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا خبير في القضايا البيئية.

خلال افتتاح هذه الدورة التكوينية، قام رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية لـOoredoo، بتقديم عرض حول إطلاق الطبعة الثامنة عشر للمسابقةالصحفية “نجمة الإعلام”، وكذا الطبعة الثانية لمسابقة”النجمة الصاعدة” المخصصة لطلبة علوم الاعلام والاتصال عبر ربوع الوطن.

من جهته، استهل الدكتور جغلاف محاضرته بتعريف تمهيدي للتنوع البيولوجي الذي يعد أساس سلامةكوكبنا والبشرية ويعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي و85% من الشركات الكبرى المدرجة في بورصات العالم تعتمد على الطبيعة.

متطرقا الى فوائد التنوع البيولوجي، ذكر الخبير على وجه الخصوص: خاصية تنقية الهواء، وتحليل النفايات، وضبط المياه، والتوازن المناخي وتنظيمه، وتجديد خصوبة التربة، وتلقيح النباتات.

وقبل اختتام عرضه،أكد الدكتور جغلاف على أن للصحفيين الجزائريين مسؤولية في دعم سياسة الحكومة في الالتزام بالمعايير البيئية. فالحفاظ على التنوع البيولوجي يوفر فرصاً اقتصادية هامة، على غرار تطوير السياحة البيئية، وخلق فرص عمل صديقة للبيئة والترويج للحرف الفنية المحلية.

كماحث الخبير جغلاف الصحفيين ووسائل الإعلام على المشاركة في الحفاظ على التنوع البيولوجي في الجزائر باعتبارهم مواطنين في المقام الأول.