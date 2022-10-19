التغير المناخي يهدّد مليار طفل

كشفت منظمة “كيدز رايتس” لحقوق الأطفال غير الحكومية، في أن تداعيات التغير المناخي تهدد مليار طفل حول العالم.

وأعربت المنظمة الحقوقية التي ومقرها في هولندا عن أسفها، لأن مستويات معيشة القاصرين في سائر أنحاء العالم لم تتحسن خلال العقد الماضي. وجاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة، الذي يحمل اسم “مؤشر حقوق الطفل”. وتصنّف فيها 185 دولة وفقا لمدى إمتثال كل منها للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل بناء على بيانات الأمم المتحدة.

وقالت “كيدز رايتس” إن هذا الرقم “مليار طفل” يمثل نحو نصف الأطفال على مستوى العالم. مشيرة إلى أن النطاق الزمني لهذا التهديد هو خلال العقد المقبل.

كما دعت المنظمة قادة دول العالم الذين سيجتمعون في قمة المناخ “كوب 27” في مصر الشهر المقبل إلى اتخاذ قرارات للإستثمار والفعل لتنفيذ إجراءات حاسمة من أجل التغيير في هذا الإتجاه. مشيرة إلى أن أكثر من ثلث أطفال العالم “820 مليون طفل” معرضون بشدة لموجات الحر. بينما يتعرض واحد من كل 6 أطفال لخطر الأعاصير. ومما يثير القلق، أن 90 في المئة من أطفال العالم يتعرضون للتلوث. ومع تفاقم أزمة المناخ، فإن الوضع بالنسبة إلى الأجيال القادمة قاتم في العقد المقبل.

وقال مؤسس المنظمة ورئيسها، مارك دولارت، في بيان إن مؤشر 2022 “مقلق لأجيالنا الحالية والمستقبلية من الأطفال”، وفق “فرانس برس”. وأوضح أن مناخا يتغير بسرعة يهدد الآن مستقبلهم وحقوقهم الأساسية”.

أزمات أخرى أضّرت بالأطفال

وعلى صعيد أزمات أخرى طالت الأطفال، قالت “كيدز رايتس” إن جائحة “كوفيد-19” كان لها أيضا تأثير كبير على الأطفال. إذ إنهم حرموا أحيانا من الطعام أو الدواء بسبب الإضطرابات في القطاع الصحي. مما أدى إلى وفاة حوالى 286 ألف طفل دون سن الخامسة.

وفي مؤشر 2022 احتلت آيسلندا والسويد وفنلندا وهولندا المراكز الأولى، في حين تذيلت الترتيب كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وسيراليون وأفغانستان وتشاد.

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