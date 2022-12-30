قناة النهار التغييرات المناخية والحرارة المرتفعة تنذر بإختفاء بعض اصناف المنتجات الفلاحية بقلم قناة النهار نشر في 30 ديسمبر 2022 - 19:11 الجزائر شارك غرِّد أرسل 81 0 رابط دائم : https://nhar.tv/ncYvZ اقرأ أيضا تساؤلات: مراجعة نظام الأجور والمنح .. كيف سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن قناة النهار 26 ديسمبر "رئيس الجمهورية: "ممنوع إستيراد منتوج من الخارج يتم تصنيعه في الجزائر قناة النهار 13 ديسمبر طوابير على مد البصر .. مسلسل ندرة أكياس الحليب يعود مجددا بالطارف قناة النهار 10 ديسمبر درجات حرارة منخفضة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 27 ديسمبر قطاع الثقافة في عهد الرئيس تبون..العودة من بعيد قناة النهار 15 ديسمبر دلال خير: معاناة مع المرض دامت سنوات طويلة تعيشها إمرأة تطلب العلاج قناة النهار 23 ديسمبر طالع هابط: مواطن بتيارت من سكان مناطق الظل يستغيث بسبب غياب الكهرباء قناة النهار 25 ديسمبر طاولة لبيع الفواكه وسط الطريق السريع ثير الجدل وبئر صدقة جارية في مالاوي على الشيخ أبو عبد السلام قناة النهار 18 ديسمبر أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة.. والسلطات تراهن على تدارك الوضع بخنشلة قناة النهار 17 ديسمبر وزير العدل : انتهينا من عملية المعالجة القضائية لملفات الفساد خلال الثلاث سنوات الأخيرة قناة النهار 27 ديسمبر