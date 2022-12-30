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قناة النهار

التغييرات المناخية والحرارة المرتفعة تنذر بإختفاء بعض اصناف المنتجات الفلاحية

بقلم قناة النهار
التغييرات المناخية والحرارة المرتفعة تنذر بإختفاء بعض اصناف المنتجات الفلاحية
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/ncYvZ
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