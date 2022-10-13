التـوقيـع عـلى إعـلان الجـزائـر لـلـمّ الشمـل مـن أجـل الـوحدة الفـلسطينية

وقعت مساء اليوم الفصائل الفلسطينية على إتفاق “إعلان الجـزائـر” خلال مؤتمر لم الشمل من اجل الوحدة الفلسطينية .برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجرت أشغال مؤتمر لم الشمل من اجل الوحدة الفلسطينية بقصر الامم في نادي الصنوير بالعاصمة.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، قد أدى أمس الأربعاء، زيارة مجاملة للمشاركين في اشغال مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية الذي تحتضنه الجزائر.

وإعتبر الرئيس تبون في كلمة ألقاها بالمناسبة ان هذا على إتفاق “إعلان الجـزائـر” بين الفصائل الفـلسطينية أنه يوم تاريخي.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: “إن شاء الله سنرى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس”