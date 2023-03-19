التفاتة مميزة من بن ناصر اتجاه إبراهيموفيتش

قام الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أمس السبت، بالتفاتة مميزة اتجاه زميله في أسي ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش، بمناسبة لقاء الجولة الـ 27 من “السيري أ” أمام أودينيزي.

وكشف زلاتان، في تصريحات بعد المواجهة التي انتهت بهزيمة الروسونيري، بثلاثية لهدف، خص بها شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية، بأن لاعب الخضر، أقنعه بحمل شارة القادم، مضيفا: “دخل بن ناصر عندي وقال لي، أريدك أن تحمل شارة القائد.”

وأضاف النجم السويدي في السياق ذاته: “حينما طلب مني ذلك، أخبرته أنني سأزيل الضغط عنه وأسمح له بالتركيز على المباراة”.