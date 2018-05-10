استأنفت،اليوم الخميس، مصالح ولاية الجزائر العاصمة عملية الترحيل الـ23 في مرحلتها الثالثة والأخيرة .

وستمس حوالي 3.000 عائلة منها 2000 بصيغة السكن العمومي الإيجاري و1000 بصيغة السكن الإجتماعي التساهمي.

وتشمل هذه المرحلة، 9 مقاطعات إدارية و14 بلدية،منها 12 موقع بيوت هشة، و8 مواقع نقاط سوداء على مستوى بلدية الأبيار.

بالإضافة إلى موقع شاليهات على مستوى بلدية بئر خادم،عمارة مهددة بالانهيار وقبو عمارة في طور الترميم،على مستوى بلدية الجزائر الوسطى.

وتقسم المرحلة الثالثة من العملية الـ 23 سيقسم على ثلاثة أيام.

المواقع المعنية بالترحيل يوم الخميس 10 ماي 2018 :

5 مواقع من المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس:

– الحي القصديري المسمى ”بيتافي ” ببلدية بئر خادم .

– موقع الشاليهات بالمكان المسمى”البرتقال” ببلدية بئر خادم .

– موقع السكنات الهشة ” مزرعة كابو ” ببلدية بئر مراد رايس .

– موقع السكنات الهشة ” مزرعة جينر” ببلدية بئر مراد رايس .

– موقع السكنات الهشة ”مزرعة الفتح” بسعيد حمدين ببلدية بئر مراد رايس .

– موقع السكنات الهشة و النقاط السوداء ببلدية زرالدة .

*موقعين من المقاطعة الإدارية لبوزريعة:

– موقع العائلات القاطنة بمحاذاة ملعب الأبيار ببلدية الأبيار .

– موقع النقاط السوداء على مستوى بلدية الأبيار.

وسيتم إعادة إسكان 116 عائلة، في سياق التكفل بأصحاب الطعون المقبولة من طرف اللجنة الولائية المختصة.

وهذا يتعلق بمواقع تم هدمها في إطار عمليات الترحيل وإعادة الإسكان السابقة عبر 12 مقاطعات إدارية.

وسيكون تسليم السكنات لفائدة 41 من هذه العائلات ستتم،يوم السبت المقبل،على مستوى المقاطعات الإدارية للحراش،بوزريعة،الدار البيضاء،باب الوادي وبئر مراد رايس.

والباقي سيتم تسليمه بصفة تدريجية نهاية شهر ماي الجاري .

وستقوم مصالح الولاية بتسليم مفاتيح السكنات الإجتماعية التساهمية لأكثر من 1.000 عائلة مستفيدة .

كما سيتم منح مفاتيح برنامج السكن العمومي الإيجاري،لفائدة 581 عائلة في إطار لجّان السكن المختصة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-142.

وستكون الرّحلة،لفائدة 368 عائلة يوم السبت المقبل،على مستوى بلدية أولاد فايت،100 عائلة بمشروع 232 ضمن حصة 2400 مسكن.

بلدية سيدي موسى : 80 عائلة بمشروع 1200 مسكن سلماني ببلدية الكالتوس .

بلدية الشراقة : 130 عائلة بمشروع 142 مسكن بسيدي حسان ببلدية الشراقة،58 عائلة بمشروع 100 مسكن بعين البنيان.

– 213 عائلة ستستفيد من سكناتها نهاية شهر ماي كالتالي :

بلدية المرادية : 100 عائلة بمشروع 400 مسكن جنان السفاري ببلدية بئر خادم .

بلدية الشراقة : 113 عائلة بمشروع 1000 مسكن بالدويرة .

المواقع المعنية بالترحيل يوم الأحد 13 ماي 2018 :

المقاطعة الإدارية لبراقي : موقعي بيوت قصديرية :

– الحي القصديري ”طلحة على” ببلدية براقي .

– العائلات التي تقطن بالمحيط الأمني لشركة نفطال بسيدي رزين ببلدية براقي .

– موقع السكنات الهشة الواقعة بشارع الجزائر مشروع تهيئة وادي الحراش ببلدية الحراش.

-المقاطعة الإدارية لدرارية :

-موقع هياكل عمارات محتلة بطرق غير شرعية .

– موقع هياكل عمارات محتلة بطرق غير شرعية على مستوى المكان المسمى ” الدلفين” ببلدية الدرارية.

*المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد :

– موقع العائلات التي تقطن بمركز المجمع الهاتفي ”عيسات إيدير ” ببلدية سيدي امحمد .

– عمارة مهددة بالانهيار ببلدية الجزائر الوسطى .

– عائلة تقطن على مستوى قبو عمارة أشغال التهيئة ببلدية الجزائر الوسطى.

*المقاطعة الإدارية للرويبة : 01 موقع :

– الحي القصديري حظيرة البلدية سابقا موقع مشروع الطريق الولائي 122 ببلدية الرغاية .

مواقع إستقبال العائلات المرحلة في إطار المرحلة الثالثة :

أما بالنسبة للسكن العمومي الإيجاري سيكون كالتالي:

-حي 286 مسكن من حصة 1000 مسكن ببلدية الدويرة .

-حي 168 مسكن من حصة 1000 مسكن ببلدية الدويرة .

– حي 232 مسكن من حصة 2400 سكن ببلدية أولاد فايت.

-حي 42 مسكن من حصة 1000 مسكن ببلدية عين البنيان .

– حي 100 مسكن جنان نوار اللوز ببلدية عين بنيان .

– حي 222 مسكن من حصة 1200 مسكن ببلدية سلماني ببلدية الكالتوس .

– حي 18 مسكن من حصة 60 مسكن ببلدية الدويرة .

– حي 80 مسكن من حصة 155 مسكن ببلدية الحمامات .

– حي 142 مسكن سيدي حسان ببلدية الشراقة .