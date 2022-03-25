التفاصيل الكاملة لتورّط طبيب بيطري في نشاط “باطوار” سري بفرجيوة في ميلة

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في فرجيوة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة، من تفكيك مستودع سري مخصص للذبح غير الشرعي وطرح اللحوم للتداول في الأسواق المحلية، في واحدة من الأنشطة المهددة للصحة والسلامة العامة، مع تورط طبيب بيطري معتمد.

وتم حجز 15 قنطارا لحوم حمراء و 21 كلغ كلها صالحة للاستهلاك، وما يزيد عن 5 قناطير من الأحشاء الخاصة بالأبقار.

وقال مرجع مطلع لـ “النهار”، إن التحقيقات لا تستبعد أن المحجوزات في العملية، والمتمثلة في لحوم وأحشاء، كانت معدّة لطرحها للتداول في الأسواق المحلية، بالموازاة مع شهر رمضان المعظم، حيث يتزايد الطلب على مختلف أنواع اللحوم.

الحجوزات تمثلت في أحشاء فاسدة بكمية 5 قناطير و 28 كلغ

وحسب المصدر ذاته، فإن الحجوزات تمثلت في أحشاء فاسدة بكمية 5 قناطير و 28 كلغ، تم إتلافها بحضور المصالح الصحية لبلدية فرجيوة، إضافة إلى مصالح التجارة والفلاحة، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، واستنادا للمرجع ذاته، فإن التحقيقات قادت إلى توقيف طبيب بيطري “ط.ح”، ثبت تورطه من خلال منح الشهادات الصحية الخاصة باللحوم، لتمكين بيعها للتجار وطرحها للاستهلاك البشري، رغم الظروف غير الصحية التي كانت تجري فيها عمليات الذبح على مستوى المذبح السري المكتشف، والذي تمت مداهمته بعد استخراج الإذن بالتفتيش الصادر عن نيابة الجمهورية بمحكمة فرجيوة.

وتمت بمشاركة الكتيبة ومتابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرجيوة، مداهمة المكان المتمثل في مسكن عائلي، تم تحويل مرأبه الخاص الكائن بمشتة “عين الحمراء” لمذبح سري، ويعود ملكه للمسمى “ل.م”، 32 عاما، وبحضوره تم تفتيش المسكن والمرأب، وعثر رجال الدرك الوطني على 6 أبقار مذبوحة بطريقة غير شرعية و 4 أبقار تم سلخها وتقطيعها وتعليقها، وبقرتين مذبوحتين وجاري عملية سلخهما، كما تم العثور على غرفة داخل مرأب كان بها 5 أبقار حية، كانت استنادا لمصالح الدرك الوطني، موجهة للذبح غير الشرعي.

وعلم في الصدد ذاته، أن العملية وخلال التفتيش تم العثور على وسائل ومعدات خاصة بعملية الذبح، إضافة إلى غرفة تبريد عاطلة بها أحشاء البقر، قال صاحب المسكن إنها تعود لمالكها “ل.ل”.

وأثبتت التحقيقات والصور الفوتوغرافية والملف التقني الخاص بالملف المنجز و”الفيديوهات” الملتقطة خلال عملية التفتيش، عن دماء متطايرة بكل مكان، وتراكم فضلات ناتجة عن السلخ لعدم توفر قنوات الصرف بالمرأب المحول لمذبح سري.

التحقيقات التي قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في فرجيوة، توصلت إلى أن المذبح السري الممتلك للمسمى “ل.ل”، اتضح أنه لا يحوز على سجل أو رخصة نشاط، حيث يمارس عمليات الذبح خارج أوقات العمل، وتوصلت التحريات الأمنية للدرك الوطني إلى تورط طبيب بيطري يقوم بمنح الشهادات الصحية بطريقة غير قانونية، مع وسم وختم اللحوم.

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استرجعت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في ميلة، 1800 لتر من مادة زيت المائدة، في عملية أمنية. وقال مصدر مطلع بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني، أن العملية جاءت بالاشتراك مع مصالح التجارة. حيث تم العثور على هاته الكمية بمحل تجاري. أين وجدت مخبأة بمكان خفي بالمحل. وتندرج العملية استنادا للمرجع ذاته، في إطار مهام ممارسة الشرطة الاقتصادية لمحاربة المضاربة.

الوادي: حجز سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء بداية السنة الجديدة

كما تمكنت عناصر الأمن المشتركة بين مصالح أمن الولاية والدرك الوطني بولاية الوادي، من حجز سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت خلال عمليات تنفيذا للمخطط العملياتي المسطر. لتأمين إحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة. كما تم تشكيل مداهمات مشتركة موسعة سخر لها كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة.

وشملت التدخلات أوكار الجريمة والنقاط السوداء بتراب الولاية، حيث تم حجز سلاحين ناريين تقليديي الصنع. الأول من الصنف الخامس والثاني من الصنف الثامن.

بالإضافة إلى حجز سلاحين أبيضين محظورين يتمثلان في سيفين من الحجم الكبير من الصنف السادس. وتوقيف 03 متورطين في العملية. في العقد الثاني والثالث من العمر.