التفاهم والإحتواء عملتي، والإستقرار غايتي

من كل ربوع بلدنا الحبيب، تتواصل معنا أرقى الفتيات وهن تطلبن بلوغ الحلال والتفاهم مع خيرة أبناء الجزائر. كل واحدة منهن تعول على أن يكون نصيبها مكسوا بالطيبة والأخلاق والنية الصادقة. هنّ نساء أقل ما يمكن القول عليهن أنهم متميزات، كما تحملن من الصفات اللي تجعلهن محل اهتمام. نتمنى لهن التوفيق من خلال منبر صفحتنا التي قصدنها بغية الحلال ولا شيء غير الحلال.

الرقم السري :

135937

صاحبة أخلاق ومبادئ ستكون لك نعم الزاد والسند

من مدينة الورود البليدة إرتأينا أن نستهل ركننا هذا بشابة في الـ 42 من عمرها، يتيمة الوالدين. إنسانة ذات همة وأخلاق عالية، لم تكسرها المحن ولم تثنها الهموم على أن تصمد وتحقق كيانها. حيث أنها تشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية. تريد أول وردة لنا في هذه الباقة أن تحقق الأمان إلى جانب زوج صادق يحتويها، وبالحنان يرويها، وبالأمل يغذّيها.

تبحث صاحبة إعلاننا هذا عن الحلال إلى جانب رجل يكون من أولايات الوسط، سنه أقل من 55 سنة.كما أن يكون عاملا مستقرا، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق، حبذّا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

135938

شهم ذو أصول يرفق بإبنة قسنطينة

من مدينة الجسور المعلقة قسنطينة، تواصلت معنا شابة لم يتجاوز عمرها 32سنة، عزباء ماكثة في البيت، طيبة وذات أخلاق عالية. قررت اليوم أن تكون لها فرصة من خلال صفحة آدم وحواء، لأن تناشد زوجا صالحا يكون لها مرفأ أمان. ينصبها أميرة على عرش قلبه، وسيدة حياته، لا تطلب منه سوى أن يطرق باب بيتها في الحلال. لأن يطلب يدها على سنة الله ونبيه خير الانام، رجلا يكون من إحدى ولايات الشرق. سنه حتى 50 سنة، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن.

الرقم السري :

135939

إطار في الأربعين ستكون لك خير سند ومعين

ثالث وأخر محطة لنا في هذا الركن هي لصاحبة الـ 44 ربيعا، لإمرأة تشغل منصب إطار في إحدى الوزارات. كما أنها أتنحدر من ولاية المدية، مطلقة بأولاد، جميلة جدا ومحترمة ، كيسة وذات مبادئ. تريد صاحبة إعلاننا هذا أن تبدأ من جديد على ظل التفاهم والإحتواء إلى جانب رجل متفهم يقدرها ويعترف بكيانها. رجل تتقاسم معه الأعباء والمسؤوليات تفضله من إحدى ولايات الوسط. يكون عاملا مستقر وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص، ولا يهمّها إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

طالع أيضا :