التفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري جريمة مخطط لها

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق اليوم من رڨان في ادرار ان أن التفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري جريمة منفذة مع سبق الإصرار والتخطيط لما خلفته من أضرار جسيمة على مختلف المستويات.

خلال مراسم الذكرى الـ 63 الأليمة للتفجيرات النووية الفرنسية برقان “13 فيفري 1960” قال ربيقة أن “التفجيرات النووية الفرنسية جريمة منفذة مع سبق الإصرار و التخطيط لما خلفته من أضرار جسيمة على مختلف المستويات وتجاوزت أخطارها مناطق واسعة من الجنوب الجزائري إلى المناطق الإفريقية المجاورة وحوض البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف وزير المجاهدين أن المستعمر الفرنسي وظف كل الوسائل القانونية و الإدارية والعسكرية لشرعنة الإحتلال بهدف إخضاع الشعب الجزائري وتجريده من حقوقه وإخماد جذوة المقاومة الراسخة في جذوره.

وبالمناسبة أدرج ربيقة التفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري والجرائم المرتكبة في حق الشعب ضمن الإستراتيجية التي انتهجها المستعمر ودونها التاريخ في سجله الحافل بالمجازر والجرائم التي اعتمدها للنيل من شموخ وكرامة بنات وأبناء الشعب الجزائري الذين واجهوا تلك المحن بالبطولات و التضحيات من أجل الحرية واسترجاع السيادة الوطنية.

وأكد ربيقة في الذكرى الـ 63 الأليمة للتفجيرات النووية الفرنسية برڨان أن “الحفاظ على أمجاد شعبنا وإبراز بطولاته ونقلها للأجيال واجب مقدس لحماية ذاكرتنا الوطنية التاريخية الغنية بالقيم والمثل والعبر الخالدة في سبيل رفعة الوطن وسيادته”

وكان وزير المجاهدين وذوي الحقوق خلال زيارته لأدرارمرفوقا بالأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، علي بوغزالة، وممثلي الأسرة الثورية والسلطات المحلية.