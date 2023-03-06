التفريغ التدريجي لمخزون الخضر والفواكه وحصص إضافية للزيت والحبوب

أمر وزيرالتجارة كمال رزيق بضرورة الإسراع في تفريغ مخزون الخضر والفواكه ودخول الحصص الإضافية لزيت المائدة و الحبوب تحسبا لشهر رمضان المبارك.

وقد ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس الأحد إجتماع تنسيقي مع الإطارات المركزية للوزارة. و مدراء التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

حيث خصص الإجتماع لمتابعة تموين السوق بالمواد ذات الإستهلاك الواسع. المقررة بحر هذا الأسبوع. من خلال التفريغ التدريجي لمخزون الخضر والفواكه. بالإضافة كذلك إلى دخول الحصص الإضافية لزيت المائدة و الحبوب الخاصة بالشهر الكريم إلى السوق الوطنية. كما وجه بالمناسبة الوزير تعليمات صارمة بضرورة مواصلة عمليات التحسيس والرقابة.