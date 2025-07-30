التقاعد المسبق في التربية.. للمتواجدين حاليا في حالة خدمة فقط

أعلنت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد جاهزيتها الكاملة من أجل الشروع في استقبال ملفات موظفي قطاع التربية الوطنية، الراغبين في الإحالة على التقاعد شريطة أن يكون هؤلاء في حالة خدمة.

أفادت مصادر مسؤولة على دارية تامة بملف التقاعد بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي. بجاهزية مصالح الصندوق الوطني للتقاعد في استقبال ملفات الفئة المحددة بموجب القانون في قطاع التربية الوطنية المعنية بالتقاعد المسبق. والذي وافق عليه رئيس الجمهورية، وأكدت على أن هذه الفئة مجبرة على أن تكون في حالة خدمة بالقطاع. يوم إعدادها الملف المطلوب مقابل الاستفادة من تقاعد مسبق في سن محدد باثنان وخمسين سنة. بالنسبة للمرآة، وخمسة وخمسين سنة للرجل “يستحيل على أي شخص اشتغل سابقا في قطاع التربية. توقف عن العمل أن يطالب اليوم الاستفادة من تقاعد مسبق بموجب القانون الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية”.

وقالت ذات المراجع، بأن تاريخ إنهاء علاقة العمل محدد طبقا للمادة 19 من قانون التقاعد.

وكانت “النهار أنلاين” قد انفردت بنشر رتب قطاع التربية الوطنية التي سيشملها قرار رئيس الجمهورية والقاضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات كتطبيق لمضامين القانون الأساسي وهي: المعلمين والأساتذة، النظار. المفتشين ومدراء المؤسسات التربوية لكافة الأطوار “الابتدائي، المتوسط والثانوي”.

وبالنسبة للقانون رقم 25-09 المتعلق بالتقاعد، الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، فيهدف إلى “تتميم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد،منها على وجه الخصوص، “تحديد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات بالنسبة للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”.

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