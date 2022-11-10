التقاعد النسبي .. الوزير يوّضح

إستبعد يوسف شرفة وزير العمل والضمان الإجتماعي في رده لى أسئلة نواب البرلمان العودة إلى نظام التقاعد النسبي في الوقت الراهن. كما إستبعد ادماج اصحاب العقود المنتهية التابعين لوزارة التضامن الوطني من حملة الشهادات. وكذا التابعين لجهاز المساعدة على الادماج الاجتماعي.

وأوضح وزير العمل بخصوص التقاعد النسبي لا يوجد هذا الملف ضمن برنامج الوزارة في الفترة الحالية. مرجعا ذلك لعجز صندوق التقاعد الذي بلغ 560 مليار دينار والذي يعامني منذ 2013 .حيث كان من المنتظر أن يكون 640 مليار في الـ 2022.

وأكد ممثل الحكومة ان هدف قطاعه تحقيق الانعاش الاقتصادي وتوسعة وعاء الاشتراكات.

أما حول ملف ادماج اصحاب العقود المنتهية التابعين لوزارة التضامن الوطني. قال شرفة أن عدم امكانية ادماج المستفيدين سابقا من عقد الادماج المهني بتشبع جهاز الادارة. على اثر عمليات الادماج الاخيرة التي استفاد منها أصحاب عقود 2019 ،2020 و 2021 الى جانب التكلفة المالية العالية للعملية.

وتابع وزير العمل بالقول ان في بعض الادارات بلغ التشبع بالموظفين 800 بالمائة “. وأفاد في رده على النواب. أن عملية الاحصاء التي طلبها الوزير الاول أيمن عبد الرحمن خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بينت أن عدد الذين استفادوا من هذه العقود المنتهية يراوح مليوني شخص .اذا تم الأخد بالحسبان المسجلين منذ 2008 منهم 449 ألف عامي 2017 و 2018.

ورافع اليوم عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني للعودة لنظام التقاعد النسبي أوالمسبق في قانون الوظيف العمومي. الذي عرضه وزير العمل، يوسف شرفة، أمس في الغرفة السفلى للبرلمان.