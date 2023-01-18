التقاعد.. رفع المنحة من 3000 دينار إلى 15 ألف دينار بداية من جانفي الجاري

قال المدير العام لصندوق التقاعد الوطني “CNR”، جعفر عبدلي، إن الزيادة في المنحة سيكون ابتداء من جانفي الحالي.

كما أوضح، عبدلي للقناة الإذاعية الأولى، أن كل من يتقاضى 3500 دينار سيصبح 15 ألف دينار جزائري.

وعن الأجر القاعدي، أكد المتحدث، أن كل المعاشات ستصبح بأجر قاعدي 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.

وكان وزير العمل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة قد كشف، أن أزيد من مليون و900 ألف بطال سيستفيد من القيمة الجديدة لمنحة البطالة المقدرة بـ 15 ألف دينار. وذلك ابتداء من شهر جانفي الجاري.

وفي رده على سؤال نائب بالبرلمان في جلسة عامة أوضح شرفة أن “أزيد من مليون و900 ألف شخص سيستفيد ابتداء من شهر جانفي الجاري من القيمة الجديدة لمنحة البطالة”. حيث تم رفعها من 13 ألف إلى 15 ألف دينار بقرار من رئيس الجمهورية.

وتابع وزير العمل بالتذكير بقرارات الرئيس تبون الخاصة بالزيادة في الأجور ورفع معاشات التقاعد.

أين أكد شرفة ان هذه الزيادات في الأجور على مستوى الوظيفة العمومية ستمس مليوني و800 ألف موظف”. وأما بالنسبة لرفع معاشات التقاعد فإنها “ستمس مليوني و980 ألف متقاعد.