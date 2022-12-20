التقاعد.. في هذه الحالة يمكن تجديد وثائق الاستفادة

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد، “CNR”، أن تجديد الوثائق على مستوى الوكالات المحلية للصندوق يتم حسب شهر الميلاد من كل سنة. كما أوضح الصندوق، أن الأمر يخص كافة المستفيدين من التقاعد المباشر أو المنقول.

في حين، دعا، الصندوق الوطني للتقاعد، كافة المتقاعدين وذوي الحقوق إلى استعمال مختلف التطبيقات الإلكترونية. التي تحت تصرفهم لتفادي تنقلهم على غرار تطبيق “تقاعدي” وخاصية التعرف عن طرق الوجه.

وصدر بالعدد الـ69 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي، ينص على حق أفراد الجالية الوطنية بالخارج في الانتساب للنظام الوطني للتقاعد. كما جاء القرار تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رقم 52. الذي ينص على حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني.

في حين، أشارت الجريدة الرسمية،أن المرسوم يهدف إلى تحديد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية. الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني، وكذا حقوقهم والتزاماتهم تطبيقا لأحكام المادة 50 من قانون المالية 2019.

ويخص الإجراء، أفراد الجالية الذين يمارسون خارج التراب الوطني نشاطا مهنيا خاضعا لنظام الأجراء أو شبه الأجراء. أو نشاطا مهنيا خاضعا لنظام غير الأجراء لحسابهم الخاص صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا، حرا، غير الخاضعين للانتساب الإجباري للضمان الاجتماعي.

كما أضاف المرسوم، أن الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، يكون بطلب منهم للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بواسطة استمارة تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي مقابل نسليم وصل إيداع. ويترتب على الانتساب الإرادي، الاستفادة من أداءات التقاعد وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وبالمقابل، يمكن لهؤلاء تعليق انتسابهم أو استئنافه حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. شريطة تقديم تصريح شخصي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.