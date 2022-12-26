التقاعد.. هذه الفئة المعنية برفع المنحة

قدم، وزير العمل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، توضيحات بشأن قرار رئيس الجمهورية برفع منح التقاعد. حيث خص بالذكر الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة. وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دينار إلى 10000 دينار.

كما أعلن وزير العمل، في تصريح للتلفزيون العمومي، أن الزيادات في منح التقاعد ستصل إلى 11 ألف دينار. وسيستفيد منها 900 ألف متقاعد. أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فسترتفع إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من الإجراء 250 ألف متقاعد.

وبشأن قرار رفع الأجور الذي اتخذه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، أوضح وزير العمل أنه سيمس تقريبا 2 مليون و800 ألف موظف ومتعاقد.

أما بخصوص كيفية زيادة الأجور، أعطى المسؤول الأول عن قطاع العمل مثالا عن الأستاذ. حيث قال:”الأستاذ سيستفيد من زيادة بـ13 ألف و 500 دج خلال سنتي 2023 و2024″. أما العامل المهني البسيط، سيستفيد من زيادة 4500 دج الى 8500 دج حسب الرتب.

وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023ـ2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب. وهذا ما يجعل الزيادات التي تقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.

ويأتي هذا خلال إجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، أين تقرر فع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى (15000 دج). لمن كان يتقاضى أقل من (10000 دج)، وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار. لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021.