التقاعد.. 15 يوما لتصفية ملفات الأرامل اليتامى و20 يوما للبقية

أسدى المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي، جملة من التعليمات والتوجيهات. والمتمثلة في العمل على توفير استقبال جيد لمرتفقي الصندوق والتكفل الأمثل بانشغالاتهم.

كما أمر عبدلي بضرورة التكفل الأمثل بالمتقاعدين والسهر على التدارك في مدة تصفية الملفات. وعدم تجاوز 15 يوما بالنسبة للأرامل اليتامى، ذوي الحقوق. أما بقية الملفات، فإن مدة الدراسة، المعالجة والتصفية لا يجب تتجاوز 20 يوما على أقصى تقدير.

وفيما يخص عملية إسترجاع المقبوض الزيادة (Trop perçu)، أسدى جعفر عبدلي تعليمات بضرورة تكثيف جهود المراقبة. والعمل على تقليص المقبوض الزيادة مع وضع الآليات التي تضمن استرجاعه.

للإشارة، قام المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي رفقة وفد من الإطارات المركزية بزيارة عمل وتفقد للوكالة المحلية عنابة.

وفي مستهل الزيارة، تفقد المدير العام رفقة الإطارات المركزية والمحلية سير عمل الوكالة والإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة تحت تصرف المتقاعدين وزوار الصندوق. من أجل التكفل الأمثل بانشغالاتهم، أين استمع لانشغالات المتقاعدين ومدى مرافقتهم.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ برنامج الخرجات الميدانية التي تهدف إلى معاينة سير الوكالات المحلية للصندوق للوقوف على مختلف الأنشطة. لاسيما تصفية الملفات، رقمنة الخدمات وأرشفة الملفات ورقمنتها .

عبدلي يؤكد على مواصلة رقمنة ملفات المتقاعدين

وترأس جعفر عبدلي، اجتماع ضم كل من مدير الوكالة المحلية و إطاراته. مؤكدا على تحسين الظروف التي تسمح بأداء مهامهم على أكمل وجه. مشيرا إلى أن المناخ الاجتماعي الهادئ يساهم في زيادة مردودية المؤسسات.

كما كانت الزيارة فرصة للتأكيد على ضرورة مواصلة العمل على أرشفة ملفات المتقاعدين ورقمنتها كلية. إذ “تندرج هذه العملية في إطار مخطط رقمنة كل خدمات وأداءات الصندوق”.

ونوه عبدلي، بالتكفل الجيد بانشغالات المتقاعدين والرد عليها في الآجال المحددة وتحليل المعطيات لتصحيح عملية تصفية الملفات. وكذا مواصلة الديناميكية الجيدة في مجال المساعدة المنزلية وتعزيزها . مثمنا التطور المسجل في استعمال الخدمات الالكترونية الموجهة للمتقاعدين . كما اغتنم عبدلي هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة مواكبة ديناميكية التغيير المنتهجة من طرف المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد. وهذا في إطار رؤية الدولة التي تقتضي استعمال نمط تسيير جديد يعتمد أساسا على تحديد الأهداف. و التقييم المستمر و الذي من شأنه أن يضمن تحقيق النتائج المرجوة في الآجال المحددة لها. و كذا رفع من نوعية الخدمات المقدمة لمرتفقي الصندوق.