التقاعد.. 700 مليار دينار عجز الصندوق وملوكة يدعو إلى تنويع المصادر المالية

أفاد المدير العام لصندوق التقاعد الوطني، سليمان ملوكة، أن الصندوق شهد استقرارا في العجز الرهيب الذي عرفه منذ 2012.

وأوضح ملوكة، اليوم الخميس، أن خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، عرف صندوق التقاعد “عجزا مستقرا” بمبلغ 700 مليار دينار.

وعن الحلول المقترحة للنهوض بالصندوق، دعا المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، لفتح أبواب التوظيف وتنويع المصادر المالية من قنوات أخرى.

واشار المدير العام للصندوق، إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يساهم لوحده بـ80 بالمائة من المداخيل.

ورفض ملوكة، فكرة العودة للقانون الذي يسمح بالذهاب للتقاعد النسبي،مشيرا إلى أن الأولوية الحالية هي العودة لتحقيق الاستقرار المالي بالعمل.