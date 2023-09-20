التقاعد.. CNR يطلق خدمة جديدة “تذكرتي”
أطلق الصندوق الوطني للتقاعد CNR، خدمة جديدة “تذكرتي” تسمح لمستخدمي تطبيق الهاتف المحمول تقاعدي من استخراج تذكرة إلكترونية عن بعد. ومعرفة التوقيت المتبقي ليصل دوره على مستوى شباك الوكالة المحلية.
كما تسمح هذه خدمة “تذكرتي” بمعرفة رقم التذكرة، عدد المرتفقين قيد الانتظار، وعدد المرتفقين الذين تمت خدمتهم.
وبالمقابل، يمكن معرفة المميزات الجديدة التي تم إدراجها في التحديث الأخير للتطبيق عبر قناة الصندوق على تلغرام t.me/cnralgerie.
كما يمكن اكتشاف المميزات الجديدة المتوفرة في التحديث الأخير لتطبيق الهاتف المحمول تقاعدي RetraiteDz . من خلال مسح رمز الاستجابة السريع الموجود في الصورة.
78 ألف متقاعد منذ مطلع السنة
وقارب عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد منذ مطلع العام الجاري، ثمانين ألف متقاعدا، يمثلون مختلف القطاعات، استوفوا الشروط المفروضة قانونيا.
تعالج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ثلاثة عشر ألف طلب إحالة على التقاعد، أغلبهم يمثلون القطاع الاقتصادي مقارنة بالقطاعات الأخرى، تتم الموافقة عليها، ليستفيد أصحابها فيما بعد من معاشات بنسب متفاوتة.
وأكدت مراجع “النهار أونلاين”، على أن عدد طلبات الإحالة على التقاعد التي تمت الموافقة عليها منذ الفاتح جانفي من العام إلى الجاري وإلى غاية شهر جوان المنقضي، وصل إلى ثمانية وسبعين ألف، باتت مناصبهم شاغرة ما يستدعي فتح باب التوظيف الخارجي أو الترقية الداخلية.
وأوضحت المصادر بشأن موظفي قطاع التربية الوطنية، بالقول “تمكين هذه الفئة من إيداع ملفاتها سيكون خلال شهر سبتمبر القادم”.