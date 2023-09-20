التقاعد.. CNR يطلق خدمة جديدة “تذكرتي”

أطلق الصندوق الوطني للتقاعد CNR، خدمة جديدة “تذكرتي” تسمح لمستخدمي تطبيق الهاتف المحمول تقاعدي من استخراج تذكرة إلكترونية عن بعد. ومعرفة التوقيت المتبقي ليصل دوره على مستوى شباك الوكالة المحلية.

كما تسمح هذه خدمة “تذكرتي” بمعرفة رقم التذكرة، عدد المرتفقين قيد الانتظار، وعدد المرتفقين الذين تمت خدمتهم.

وبالمقابل، يمكن معرفة المميزات الجديدة التي تم إدراجها في التحديث الأخير للتطبيق عبر قناة الصندوق على تلغرام t.me/cnralgerie.

كما يمكن اكتشاف المميزات الجديدة المتوفرة في التحديث الأخير لتطبيق الهاتف المحمول تقاعدي RetraiteDz . من خلال مسح رمز الاستجابة السريع الموجود في الصورة.

78 ألف متقاعد منذ مطلع السنة