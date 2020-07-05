التقرير الطبي النهائي يكشف سبب وفاة رجاء الجداوي ولحظاتها الأخيرة

صدر التقرير الطبي النهائي، لوفاة الفنانة المصرية القديرة، رجاء الجداوي، كاشفا عن اللحظات الأخيرة في حياتها.

وجاء في التقرير، والذي نقله موقع مجلة “سيدتي”، أن الفنانة أصيبت أمس بإنخفاض حاد في نسبة الأكسجين بالدم.

وكان قد تم وضع الفنانة، على جهاز التنفس الصناعي، بسبب انتشار جلطات الرئة، وهو أحد أشهر مضاعفات مرض فيروس كورونا.

وحسب ذات التقرير، تم منح رجاء الجداوي، عقاقير منومة لأنها لن تتحمل التنفس الصناعي عبر الشق الحنجري.

ولكن جلطات الرئة تزايدت ومنعت وصول الاكسجين إلى الدم، فتوقفت عضلة القلب عن العمل، حسب ذات التقرير.

ولم تستجب الجداوي، لمحاولات إنعاش القلب بالصدمات الكهربائية، ليتم إعلان وفاتها رسميا.

وأعلنت أميرة، إبنة رجاء الجداوي، فجر اليوم الأحد، وفاة والدتها عن عمر يناهز الـ82 عاما، بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزل الصحي، منذ إصابتها بفيروس كورونا.

وسيتم دفن جثمان الفنانة الراحلة، وسط احتياطات طبية مشددة، وبدون وجود معزين، التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.