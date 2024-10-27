التقصير في الإيواء بدار المسنين لالة ستي.. والي تلمسان يفند

قام والي ولاية تلمسان، أمس السبت بإيفاد لجنة قامت بزيارة تفتيش فجائية لمقر دار المسنين بهضبة لالة ستي.

وحسب بيان مصالح الولاية، فإن الزيارة الفجائية تأتي بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي “تيك توك”، من طرف المسمى “ع .ز” ، يدعي من خلاله تعسف الإدارة، وكذا التقصير في تهيئة ظروف الإيواء لآبائنا وأمهاتنا المقيمين في دار الأشخاص المسنين بهضبة لالة ستي.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق، بأحد المقيمين بالمؤسسة منذ شهر أكتوبر 2023 والذي غادرها بتاريخ الأربعاء 22 أكتوبر 2024 عن طريق رخصة بالخروج وبمحض إرادته، ورغبة منه الملحة والمتكررة بالتقرب العائلي.

وتم من خلال هذه الزيارة الفجائية -يضيف بيان الولاية- معاينة جميع أجنحة المركز، والوقوف على وضعية المقيمين بها حيث خلصت إلى أن غرف المقيمين نظيفة ومجهزة بالأسرة والأغطية الكافية، وتوفر وسائل التدفئة، والإنارة للمقيمين، بالاضافة إلى أن مكتبي الطبيب والممرض مجهزين بالوسائل الطبية الضرورية، مع تسجيل مسك ووضع الأدوية بإحكام من طرف ممرض مدونة في سجلات نظامية، مع توفر الرعاية الطبية مـن أطباء مختصين من مؤسسة الصحة الجوارية. وكذا نظافة قاعة الإطعام، مع تقديم وجبة متنوعة و صحية، مطابقة لمعايير الإطعام الجماعي المعمول بها.

على ضوء هذه المعطيات فإن والي الولاية، يفنّد قطعا جميع ماورد في تصريحات هذا الأخير، مؤكدا على سهره وحرصه الدائم والدؤوب في التكفل بانشغالات المقيمين ، ومتابعته لأي طارئ قد يحول دون التسيير الجيد لهياكل الإستقبال المخصصة لهم ، وللعناية الطبية المستمرة.