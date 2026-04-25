التقلبات الجوية.. إخراج سيارة عالقة وامتصاص مياه الأمطار بهذه الولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية سهرة اليوم السبت حصيلة التدخلات إلى غاية الساعة 20:00 إثر التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن.

وفقا لبيان المديرية تدخل أعوان الحماية المدنية بولاية البويرة لامتصاص مياه الأمطار من ساحة حي 60 مسكن السعيد بلدية عمر.

وشهدت ولاية عين تموشنت تحرير سيارة عالقة بالطريق الولائي رقم 59 كان على متنها شخصين وهم في حالة جيدة بلدية الحساسنة. وبلدية حمام بوحجر تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من منزلين بحي بكاوي بشير ومن الطريق بشارع رحال بوعبد الله.

أما بولاية المدية وعلى مستوى بلدية بئر بن عابد تم امتصاص مياه الأمطار من منزل أرضي بالمكان المسمى فرقة أولاد السعيد.

وفي ولاية سطيف وبلدية بوڨاعة تم امتصاص مياه الأمطار من منزل أرضي بحي الحمامشة. وببلدية عين عباسة تم امتصاص مياه الأمطار من منزلين بحي 240 مسكن. وأيضا امتصاص مياه الأمطار من منزل أرضي بحي 05 جويلية ببلدية عين ولمان

وسجلت ولاية تلمسان امتصاص مياه الأمطار من 10 منازل بالمكان المسمى القيطنة و بقرية الرخام بلدية بن سكران.

في حين تم التدخل بولاية البيض امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من 4 منازل في كل من حي اللوز وشارع زيدوري بلقاسم. وكذ إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من شارع الفدائيين.