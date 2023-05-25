التقلبات الجوية.. إلغاء رحلة القطار على هذا الخط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن إلغاء رحلة القطار على خط الجزائر–تبسة.

كما أوضحت الشركة، في بيان لها، ان سبب الإلغاء راجع إلى الظروف الاستثنائية التي سببتها التقلبات الجوية الأخيرة. حيث أدت إلى غمر مياه الأمطار لخطوط السكة الحديدية في العديد من النقاط على طول مسار هذا الخط؛

في حين، ستستأنف رحلات خط الجزائر – تبسة – الجزائر ابتداء من يوم السبت القادم، انطلاقا من ولاية تبسة.

وقدمت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية اعتذارها عن الإزعاج الناجم عن هذا التغيير الاستثنائي في البرنامج.