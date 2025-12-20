التقلبات الجوية.. إمتصاص مياه الأمطار بهذه الطرقات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، إلى غاية زوال اليوم السبت.

وحسب بيان للمديرية، تم ببلدية وهران، امتصاص مياه الأمطار المتراكمة إثر تساقط الأمطار بكل من الطريق المدينة بالمكان المسمى جبور معمر.

كما تم ببلدية بئر الجير، امتصاص مياه الأمطار المتراكمة إثر تساقط الأمطار بكل من الطريق العمومي بالمكان المسمى ايسطو - الطريق الوطني رقم 11 بمحاذة النفق مشتلة.

وببلدية الكرمة، تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة إثر تساقط الأمطار على مستوى الطريق الوطني رقم 04.

كما تم في بلدية وادي تليلات، امتصاص مياه الأمطار المتراكمة إثر تساقط الأمطار بالمكان المسمى حي 400 مسكن.