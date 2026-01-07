التقلبات الجوية..إنقاذ العديد من الأشخاص كانوا عالقين بسبب تراكم الثلوج

تدخلت وحدات الحماية المدنية بعدة ولايات إثر التقلبات الجوية الأخيرة من أجل تحرير السيارات العالقة وفتح الطرقات والمسالك نتيجة التساقط الكثيف للثلوج والأمطار الغزيرة. وكشفت الحماية عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 13سا 30 دقيقة.

ففي ولاية تيارت ببلدية مهدية تم إخراج سيارة عالقة على متنها شخص بسبب تراكم الثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم. دون تسجيل أي خسائر بشرية. وببلدية ملاكو تم إخراج سيارة عالقة على متنها شخص بسبب تراكم الثلوج بالمكان المسمى المشرف. دون تسجيل أي خسائر بشرية. وفي عين كرمس تم إخراج سيارة عالقة على متنها 3 أشخاص بسبب تراكم الثلوج بالمكان المسمى منطقة عين درهم. دون تسجيل أي خسائر بشرية.

أما ببلدية النعيمة تمكنت من إخراج عدة مركبات بسبب تراكم الثلوج بالمكان المسمى قرية لحرش، إخراج حافلة على متنها 27 شخص. إخراج 4 شاحنات على متنها 7 أشخاص، و 5 سيارات على متنها 6 أشخاص. وفي بلدية جبيلة الرصفاء تم إخراج سيارة عالقة على متنها شخصين بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية تيسمسيلت بالضبط بلدية برج الأمير عبد القادر تم إخراج سيارة عالقة على متنها شخص بسبب تراكم الثلوج. دون خسائر بشرية.

وبولاية برج بوعريريج، بلدية القلة تم إخراج 4 سيارات على متنهم 8 أشخاص بسبب تراكم الثلوج، دون تسجيل خسائر بشرية.

ولاية تيسمسيلت، بلدية ثنية الحد، إخراج 8 سيارات عالقة بسبب تراكم الثلوج.

ولاية تبسة تمن عملية إخراج شاحنتين و سيارة على منهم 4 أشخاص بسبب تراكم الثلوج، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وبولاية الجزائرفي بلدية باب الوادي، تم تسجيل سقوط شجرة على بيت بالمكان المسمى ديار الخلوة (زغارة). دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وفي بلدية السويدانية، خطر إنهيار جدار عازل لإبتدائية أحمد مون بحي 1800 مسكن دون تسجيل أي خسائر بشرية، تم وضع جهاز أمني.

أما ولاية سيدي بلعباس، بلدية حاسي زهانة فتم إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة إثر تساقط الأمطار داخل متوسطة غلال علي. دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وبولاية غليزان، تم إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة إثر تساقط الأمطار داخل منزل بالمكان المسمى حي باسطل. دون تسجيل أي خسائر بشرية.

