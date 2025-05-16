التقلبات الجوية.. إنقاذ شخص وإجلاء 3 عائلات والبحث عن طفل

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة، إثر التقلبات الجوية، عبر مختلف ولايات الوطن، إلى غاية صباح اليوم الجمعة.

وحسب ذات المصالح، تم التدخل في ولاية الجلفة، لأجل إنقاذ شخص كان على متن سيارة عالقة بالطريق الوطني رقم 40. إثر إرتفاع منسوب مياه الوادي، ببلدية سيدي لعجال.

وفي ولاية بسكرة، تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل البحث عن طفل مفقود في واد سيدي زرزور.

وفي ولاية المدية،تم إجلاء 3 عائلات متكونة من 14 فرد إلى أقاربهم كإجراء وقائي، بسبب إرتفاع وادي ورك ببلدية الشهبونية.

فيما تمت عملية إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة، من داخل 05 سكنات أرضية ببلدية جيلالي بن عمار، في ولاية تيارت.

كما تم إمتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن أرضي، بقرية سيدي حميد ببلدية ملاكو.