التقلبات الجوية.. إنقاذ عجوز و60 خروفا بالبليدة

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 22سا و00دقيقة.

وأوضحت المديرية أنه تم تسجيل عديد التدخلات عبر 4 بلديات بولاية البليدة.

ولاية البليدة

بلدية أولاد يعيش

تمكن اعوان الحماية المدنية من إنقاذ إمرأة عجوز من فوق سطح منزل. وايضا إنقاذ 60 خروف من داخل كوخ مع تسرب المياه إلى 12 منزل بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد بالمكان المسمى كاف الحمام حي فتال .

بلدية بن خليل

تسجيل تسرب مياه الأمطار داخل 3 منازل بسبب إرتفاع منسوب المياه واد مخلوف بالمكان المسمى قرية السردوك .

بلدية الاربعاء

تدخل اعوان الحماية المدنية من أجل إمتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بالمكان المسمى حي بلعوادي.

بلدية الصومعة

تدخل اعوان الحماية المدنية إمتصاص مياه الامطار داخل منزلين بالمكان المسمى شارع عايد زميم. وكذا تسرب مياه الامطار بشارع بورقعة .