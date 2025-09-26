 التقلبات الجوية: إنقاذ 14 شخصا وتواصل البحث عن طفل جرفته السيول

تدخلت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم من أجل إنقاذ 14 شخصا جراء التقلبات الجوية، فيما لا يزال البحث متواصلا عن طفل مفقود جرفتها مياه الواد.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة للتقلبات الجوية إلى غاية الساعة 22:00 ليوم الجمعة.

وشهدت ولاية الجلفة عملية البحث عن طفل مفقود يبلغ من العمر سنتين مفقود بواد بمنطقة سد أم الذروع. كان على متن سيارة سياحية جرفتها مياه الواد ببلدية سيدي بايزيد.

وتم إنقاذ 9 أشخاص كانوا على متن سيارتين عالقتين بالطريق الوطني رقم 01 بمنطقة العسيلة. جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببلدية الإدريسية.

أما في ولاية المسيلة، تم إنقاذ شخص عالق في واد القصب حاصرته مياه الواد بحي 108 مسكن بلدية المسيلة.

وتمكنت الحماية المدنية من إنقاذ شخص كان على متن شاحنة محاصرة بمياه واد سبسب بلدية بوطي السايح.

في بلدية عين الحجل، قامت المصالح ذاتها بعملية البحث عن شخصين مفقودين بالمكان المسمى أولاد مولاهم. كما تم إنقاذ شخصين كانا محصورين بواد الجنان.

بينما بولاية تيارت تم إخراج مجموعة من رؤوس الأغنام حاصرتها مياه الواد بمنطقة الحريقة ببلدية عين الذهب.

في حين عرفت ولاية البيض إنقاذ شخص كان على متن سيارة حاصرته مياه الأمطار بالمكان المسمى الروقاصة ببلدية الكاف الأحمر.