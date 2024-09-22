التقلبات الجوية.. إنقاذ 15 شخصا والبحث عن آخرين

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، اليوم الأحد، على الساعة الثالثة زوالا.

وحسب بيان للمديرية، تم في ولاية الجلفة، إنتشال جثة الطفل المفقود بواد عمورة فيض البطمة.

كما تم في ولاية تندوف، إمتصاص مياه الأمطار داخل منازل بالمكان المسمى حاسي خبي، ببلدية أم العسل.

فيما تم إمتصاص مياه الأمطار بحي الشهيد مونيس أحمد، ببلدية لرجان، في تيسمسيلت.

هذا وتمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ 15 شخصا على متن 6 سيارات بعد ارتفاع منسوب مياه الواد، ببلدية سيدي الجيلالي.

فيما لا تزال عملية إنقاذ 3 أشخاص على متن سيارتين بعد ارتفاع منسوب مياه الواد ببلدية سبدو متواصلة.