التقلبات الجوية: إنقاذ 27 شخصا بسبب تراكم الثلوج

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، اليوم الثلاثاء، على الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وحسب بيان للمديرية، تدخلت مصالح الحماية المدنية، ببلدية الصحاريج، لأجل إنقاذ شخصين كانا على متن سيارة محصورة بسبب تراكم الثلوج بالطريق الوطني رقم 30.

وفي ولاية تيبازة، تم ببلدية حجوط، امتصاص مياه الأمطار المتراكمة داخل مستودع بمنطقة النشاطات.

كما تم بولاية الطارف، في بلدية عين العسل، امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي 100 مسكن.

وكذا بجانب الطريق الوطني رقم 44 بالمكان المسمى أولاد عبد الله ببلدية بحيرة الطيور.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيزي وزو من أجل إخراج 9 سيارات وعلى متنها 25 شخصا كانت عالقة بسبب تراكم الثلوج بالمكان المسمى تالة ڨيلف ببلدية بوغني.