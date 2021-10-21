التقلبات الجوية: إنقاذ 29 شخصا من بينهم 5 أطفال بسبب فيضان الأودية

تدخلت وحدات الحماية المدنية بولايتي إليزي وجانت إثر التقلبات الجوية الأخيرة والتساثط الغزير للأمطار من أجل إنقاذ أشخاص علقوا بسبب إرتفاع منسوب مياه الأودية.

ففي ولاية إليزي، قام أعوان الحماية المدنية بانقاذ 05 أطفال محاصرين بالواد بمفترق الطرق. كما تم إنقاذ شخص محصور بواد إليزي. بواسطة مروحية تابعة للجيش الوطني الشعبي. كما تم تسجيل سيلان خفيف لواد برج الحواس وواد اهرير . وبداية سيلان واد طارات وواد اسنجل.

أما بلدية فضنون، فقد قام أعوان الحماية المدنية بإخراج سيارتي رباعيتي الدفع كان على متنهما 09 أشخاص. كانتا عالقتين بمجرى الواد تم انقاذهم بالطريق الوطني رقم 03 بالمكان المسمى سيريغاون

وفي ولاية جانت، تدخل أعوان الحماية المدنية لإنقاذ 15 مسافرا داخل حافلة محصورة بمياه الأمطار على إثر ارتفاع منسوب احدى الوديان في ط و رقم 03 على بعد حوالي 200 كم من ايليزي.

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