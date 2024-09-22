التقلبات الجوية: إنقاذ 29 شخصا وتحويل معلم و14 تلميذا وإنتشال جثة شخص

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحوادث التقلبات الجوية على على الساعة 18سا00 دقيقة.

وكشفت ذات المديرية عبر حسابها على الفيسبوك عدد التدخلات عبر 5 ولايات

ولايـة تندوف

بلدية ام العسل

تم تسجيل عمليات إمتصاص مياه الامطار داخل منازل بالمكان المسمى حاسي خبي. وكذا امتصاص مياه الامطار من داخل مسجد بالمكان المسمى حاسي خبي. بالإضافة إلى امتصاص مياه الامطار من امام مركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكذا امتصاص مياه الامطار من داخل مطعم بالمكان المسمى حاسي خبي.

ولاية سيدي بلعباس

بلدية الضاية تم امتصاص مياه الامطار من وسط بلدية الضاية

ولاية تلمسان

وسجلت ذات المصالح ببلدية سيدي الجيلالي انقاذ 17 شخص إثر إرتفاع منسوب مياه الواد. وكذا إخراج 8 سيارات إثر ارتفاع منسوب مياه الواد. وأيضا

انتشال جثة الشخص المفقود على مستوى الواد

بلدية سبدو تم انقاذ 9 أشخاص اثر ارتفاع منسوب مياه الواد، وإخراج 5 سيارات وشاحنة اثر ارتفاع منسوب مياه الواد.

ولاية سعيدة

على مستوى بلدية المعمورة تم تحويل معلم و 14 تلميذ من امام مدخل ابتدائية هيدور الشيخ قرية سيدي يوسف وهم في صحة جيدة. وأيضا امتصاص مياه الامطار من داخل منازل بقرية سيدي يوسف.

ولايــة تيارت

بلدية جبيلة الرصفاء تم انقاذ 3 أشخاص عالقين داخل سيارة اثر ارتفاع منسوب مياه الواد بالمكان المسمى زرزور.