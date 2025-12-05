التقلبات الجوية: إنقاذ 54 شخصا كانوا عالقين داخل حافلة بتيكجدة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن الحالة العامة عبر الولايات إثر التقلبات الجوية اليوم على الساعة 21:00 .

ووفقا لبيان المديرية عبر حسابها على فيسبوك شهدت ولاية البويرة على مستوى بلدية الأسنام إخراج حافلة عالقة بجانب الطريق على مستوى منطقة تيكجدة كان على متنها 54 شخص.

وقد تم تحويلهم جميعا إلى دار الشباب بويرة تم تقديم لهم الرعاية الازمة و هم في صحة جيدة.

بينما في ولاية سكيكدة تم إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من الطريق العمومي بحي الزفاف ببلدية سكيكدة.

وأما بولاية الطارف على مستوى بلدية السواريخ تم امتصاص مياه الأمطار من ساحة المركز الحدودي “أم الطبول “.