التقلبات الجوية: إنقاذ 8 أشخاص و160 رأس غنم

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم على الساعة 20:00 الحالة العامة إثر التقلبات الجوية.

وحسب بيان المديرية ذاتها عبر صفحتها على فيسبوك تدخلت بولاية بشار من أجل إنقاذ راعي غنم وإخراج 160 رأس غنم كانوا محاصرين. وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بالمكان المسمى حاسي عشرين، إثر ارتفاع منسوب المياه ببلدية بشار.

بينما بولاية النعامة وعلى مستوى بلدية المشرية سجل سقوط شجرة على خيط كهربائي بحي بن باديس، دون تسجيل خسائر بشرية. وأيضا امتصاص مياه الأمطار من مدخل عمارة بحي الوئام وحي 900 مسكن.

وببلدية عين الصفراء تم إنقاذ 7 أشخاص كانوا عالقين بمنطقة حاسي حماد، إثر ارتفاع منسوب مياه واد التماد.